تقدم في محادثات التجارة بين بريطــانيا والولايــات المــتحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بريطانيا: إن أحدث جولاتها من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة حققت تقدماً إيجابياً في جوانب عديدة، وإن الطرفين اتفقا على أن المفاوضات يجب أن تستمر بوتيرة أسرع خلال الشهور المقبلة.
تحاول بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام إبرام اتفاقات تجارية سريعة مع شركاء كبار مثل الولايات المتحدة؛ للاستفادة من الحرية التي نالتها حديثاً؛ من أجل إبرام اتفاقات ثنائية بدلاً من تلك المعنية بالاتحاد الأوروبي ككل.
وقالت وزارة التجارة البريطانية في بيان «نواصل تحقيق تقدم إيجابي في العديد من الجوانب التي يغطيها الاتفاق».
وأضافت: «أكد الطرفان التزامهما بالتفاوض على اتفاق شامل وطموح. وفيما يخص الإطار الزمني للمفاوضات، جرى الاتفاق على أنها يجب أن تستمر بوتيرة ثابتة خلال الخريف».
وستعقد الجولة المقبلة من المحادثات في أوائل سبتمبر/أيلول، وستشهد تبادل الطرفين لأول عروض لدخول السوق.
(رويترز)
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