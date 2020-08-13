شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أفضل من المتوقع لـ«فوكسكون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرباح أفضل من المتوقع لـ«فوكسكون» تاريخ النشر: 13/08/2020 استمع أعلنت «فوكسكون»؛ أكبر مصنع للإلكترونيات بالتعاقد في العالم، عن تسجيل ربح فصلي أفضل من المتوقع؛ حيث عوّض الطلب المتزايد على العمل عن بُعد في ظل جائحة فيروس «كورونا» أثر تباطؤ مبيعات الهواتف المحمولة.

وسجلت «فوكسكون»، التي يشمل عملاؤها شركات تكنولوجية ضخمة مثل «أبل»، ربحاً صافياً قدره 22.9 مليار دولار تايواني؛ (778.54 مليون دولار) في الربع الثاني الذي انتهي في يونيو/ حزيران.

ويزيد هذا 34% على نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرباح أفضل من المتوقع لـ«فوكسكون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.