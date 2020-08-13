787 مليون درهم أرباح «الدار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حققت شركة الدار العقارية، صافي أرباح بقيمة 786.6 مليون درهم، في النصف الأول 2020، بتراجع 19%، مقارنة ب 969 مليوناً في النصف الأول 2019. وبلغت أرباح الربع الثاني 484 مليوناً بنمو 2% مقارنة ب 476 مليوناً في الربع الثاني 2019.

ونمت إيرادات الشركة 21% لتصل إلى 2.01 مليار درهم في الربع الثاني، فيما وصلت إيرادات النصف الأول إلى 3.76 مليار درهم، مقابل 3.42 مليار في النصف الأول 2019.

وعلى صعيد المبيعات، فقد وصلت إلى 838 مليون درهم في النصف الأول منها 505 ملايين درهم في الربع الثاني.

وأعلنت شركة الدار العقارية عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 2.01 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2020 ، ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لأعمال التطوير. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 484 درهماً.

ويعزى ارتفاع الإيرادات إلى الطلب القوي على مشاريع الدار الرئيسية والأراضي المجهزة بالبنية التحتية، كما واصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من الرسوم من أعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية. وتحظى سوق أبوظبي العقارية بدعم من الحكومة على شكل حوافز لمشتري المنازل، واتخاذ إجراءات تحفيز مالية، وتقديم برامج لدعم نمو القطاع الخاص.

وسجلت إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار إيرادات بقيمة 1.27 مليار درهم في مشاريعها خلال الربع الثاني، ما يمثل زيادة بنسبة 83% على أساس سنوي. ويعود الفضل في ذلك إلى التقدم الملموس في المشاريع قيد التطوير، ومبيعات المخزون القوية، وأعمال الشركة القائمة على الرسوم، بما في ذلك العقود المبرمة مع حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، والتي تم الإعلان عنها خلال عام 2019.

ورغم تأجيل إطلاق المشايع الجديدة، فقد بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 505 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2020، مع احتساب مبيعات المخزون القوية في جزيرة «ناريل»، و«ياس ايكرز»، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض في جزيرة السعديات. كما أثمرت الاستثمارات في إطار استراتيجية التحول الرقمي، منافع جمة تمثلت في السماح بإجراء المبيعات دون انقطاع، مع تمكين العملاء من استعراض المنتجات وإجراء عمليات التسليم افتراضياً.

وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية في وحدة إدارة الأصول بنسبة 21% على أساس سنوي، بسبب الإغلاق المؤقت لعقارات الضيافة والتجزئة خلال معظم فترة الربع الثاني، وحافظت معدلات الإشغال عبر محفظة العقارات الاستثمارية، التي تضم الأصول التجارية والسكنية ومتاجر البيع بالتجزئة، على أدائها القوي بنسبة 88%. وفي ظل توقف الأنشطة التجارية في الفنادق المملوكة لشركة الدار خلال معظم الربع الثاني، فقد تم وضعها في تصرف الحكومة لأغراض الحجر الصحي، دعماً لجهود البلاد في مواجهة تفشي «كوفيد 19».

كما حققت الأعمال الثانوية أرباحاً مستقرة خلال هذا الربع، وذلك رغم البيئة الصعبة والتخفيضات المؤقتة في رسوم المدارس. وقد توسعت هذه الأعمال، بما فيها الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات «بروفيس»، وشركة إدارة المرافق «خدمة»، وأصول تبريد المناطق في جزيرة السعديات، بشكل ملموس خلال السنوات الماضية، وباتت اليوم تقدم مساهمة كبيرة في توزيعات أرباح وعائدات الدار.

وحافظت الدار كذلك، على موقعها المالي القوي مع تسجيلها تدفقاً نقدياً حراً وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2020، عقب توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019 بقيمة 1.14 مليار درهم في شهر أبريل عام 2020. كما نجحت الشركة في الحفاظ على مستوى الديون في إطار سياسات الدين المعمول بها، عبر وحدتي إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

ارتفعت الإيرادات بواقع 21%، مقارنة بالربع الثاني 2019، بالرغم من تحديات السوق، مما يثبت قوة الشركة عبر أصولها المتنوعة، ومواصلة ارتفاع الطلب على العقارات عالية الجودة في أبوظبي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بنسبة 7%، حيث وصل إلى 716 مليون درهم، بعد أن كان 669 مليون درهم في الربع الثاني 2019. كما بلغ هامش إجمالي الربح 36%، مقارنة مع 40% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي للمساهمة الكبيرة التي قدمتها وحدة إدارة المشاريع التطويرية.

وصل صافي الأرباح إلى 484 مليون درهم في الربع الثاني 2020، بواقع ارتفاع بلغ 2%، مدفوعاً بالنمو القوي لأرباح إدارة المشاريع التطويرية.