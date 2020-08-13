359 مليـون درهـم تصرفـات عقـارات دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس الأربعاء، أكثر من 359 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 145 مبايعة، بقيمة 252.77 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 63.18 مليون درهم، و129 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 189.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم أيضاً في منطقة جزيرة 2 ومن ثم مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق؛ من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة الخوانيج الأولى ب3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في جزيرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 22 مبايعة، بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، ومنطقة برج خليفة ب10 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 79.25 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 49.2 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 30.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 22 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 27.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

(وام )