«وول ستريت» تتجاهل شكوك التحفيز وتعاود الانتعاش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، بدعم التفاؤل بشأن لقاح فيروس كورونا الذي يحيي الآمال في تعافي اقتصادي واسع في العالم بعيداً عن مخاوف عودة الإغلاق، وفي ظل ذلك انتعشت كافة المؤشرات الأوروبية، والآسيوية (باستثناء بورصة شنجهاي)، فيما حصلت المؤشرات الأمريكية على دعم إضافي من صعود أسهم الشركات المرتبطة بإعادة الفتح، لكن استمرار الشكوك في التوصل لاتفاق بشأن خطة التحفيز الأمريكية الجديدة قلص المكاسب بشكل عام.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، ليصعد «داو جونز» بنحو 270 نقطة مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا؛ حيث يأتي أداء «وول ستريت» مع ارتفاع أسهم البنوك والطيران والتكنولوجيا بعد جلسة متقلبة بالأمس. وارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده اتفقت مع شركة «موديرنا» من أجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، فيما جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، تسجيل بلاده لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. ولا يزال عدم اليقين يسيطر على حزمة التحفيز الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي مع تعطل المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين، وفي بيانات اقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.96% أو ما يعادل 274 نقطة تقريباً ليسجل 27961.1 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9% مسجلاً 3365.6 نقطة، وصعد المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنحو 1.2% إلى 10907.4 نقطة.

وفي القارة العجوز، دعمت أسهم الاتصالات البورصات الأوروبية، الأربعاء بعد عرض ليبيرتي جلوبال للاستحواذ على صن رايز للاتصالات، بينما حقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسب بفضل مراهنات على تحفيز محلي بعد انهيار في الناتج الاقتصادي الفصلي.وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة محققاً مكاسب لجلسة رابعة على التوالي.

وقفز سهم صن رايز للاتصالات 26.8 بالمئة بعد أن دشنت ليبيرتي جلوبال عرض استحواذ على مجموعة الاتصالات السويسرية في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار فرنك سويسري (7.40 مليار دولار).

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بسبب الضبابية المتنامية حيال تعثر في واشنطن بشأن اتفاق تحفيز مالي، في حين أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة قياسية بلغت 20.4 بالمئة بين أبريل /نيسان ويونيو /حزيران، وهو أكبر انكماش يعلنه أي اقتصاد كبير إلى الآن.

أسهم اليابان

صعدت الأسهم اليابانية الأربعاء حيث اشترى بعض المستثمرين أسهم شركات تصدير كبيرة بعد تراجع طفيف للين، لكن لا يزال هناك حذر بسبب تعثر محادثات بشأن تحفيز اقتصادي أمريكي إضافي.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.41 بالمئة عند 22843.96 نقطة وقاد القطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.23 بالمئة.

ويؤدي تراجع الين إلى زيادة أرباح المصدرين عند تحويلها من الخارج. وسجل الين، الذي نزل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الأربعاء، في أحدث تداولات 106.74 مقابل الدولار.

ويتابع الكثير من المستثمرين عن كثب المناقشات الدائرة في واشنطن بشأن التحفيز الاقتصادي حيث يسعى الجمهوريون والديمقراطيون جاهدين للاتفاق على تفاصيل حزمة مطلوبة لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية سهم إيبارا للصناعات التي تراعي البيئة الذي صعد 11.4 بالمئة يليه سهم إن.إس.كيه لقطع الغيار الدقيقة الذي ارتفع 7.06 بالمئة .