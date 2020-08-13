812 ملـيــون درهــم مبيعات «إليبس» منذ تأسيسها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إليبس» المتخصصة في تصنيع الأنابيب العازلة والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» و«لوجستر» الدنماركية، عن تحقيق مبيعات بأكثر من 812 مليون درهم منذ تأسيسها. ونجحت في تطبيق تدابير رقابية صارمة؛ لضمان الصحة والسلامة في جميع عملياتها بمعايير وممارسات مهنية دولية مرموقة؛ تمثلت بنيلها شهادة «الآيزو» في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وقال أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة «إليبس»: نجحت الشركة في الحصول على شهادات دولية في نظام الإدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية؛ حيث تضع الشركة جانب الصحة والسلامة على رأس أولوياتها؛ عبر تطبيق مواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية، التي تتطلب إجراء تقييم شامل لمخاطر الصحة والسلامة المهنية في المصنع ومواقع المشاريع، ويتخلل كل ذلك تطبيق تدابير رقابية صارمة؛ لضمان صحة وسلامة موظفيها، وعملائها وشركائها. كما تطابق جميع التوافقات القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. وكانت الشركة انطلقت من دبي قبل 10 سنوات لتمثل قصة نجاح أخرى في سجل نجاحات الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها؛ حيث حققت الشركة مبيعات بأكثر من 812 مليون درهم منذ تأسيسها.