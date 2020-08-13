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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الاحتياطي» يحذر من تفاقم عدم المساواة بسبب الجائحة تاريخ النشر: 13/08/2020 استمع قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» في سان فرانسيسكو، إنها قلقة من أن جائحة فيروس «كورونا» ستفاقم عدم المساواة على أساس العرق والجنس، مضيفة: إن صنّاع السياسات بحاجة إلى التأكد من أن يكون التعافي شاملاً.

وقالت دالي: إن الأزمة «ضخمت» الفجوات الموجودة على أساس العرق والنوع والمجتمعات الأخرى، وإن الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل من المنزل يواجهون تحدياً أكبر.

وقالت في مؤتمر عبر الإنترنت «نحتاج للتأكد من أننا نعود وأن نضمن أن يجتاز الجميع الجائحة، وليس فقط أولئك الذين يحالفهم الحظ في الالتفاف على المشكلة». (رويترز)

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