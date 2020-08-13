شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار خسائر «المشفرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت العملات المشفرة إلى خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار أمس الأربعاء، وسط تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة.

وبلغت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 350.94 مليار دولار، مقارنة مع 360.17 مليار دولار مسجلة قبل 24 ساعة مضت، ويعني ذلك أن سوق الأصول المشفرة فقد نحو 10 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة.

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