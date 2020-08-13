شكرا لقرائتكم خبر عن تجزئة السهم تقفز بـ «تيسلا» 9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «تيسلا» بنحو 9%، أمس الأربعاء، بعدما وافق مجلس إدارة صانعة السيارات على تقسيم أسهم الشركة، ليصل إلى 1498.28 دولار. وقررت الشركة الأمريكية، أمس الأول الثلاثاء، تنفيذ عملية تقسيم لسهم «تيسلا»، بواقع «خمسة مقابل واحد»، ما يعني أنه مقابل كل سهم من أسهم«تيسلا» يمتلكه المستثمر سوف يحصل على أربعة أسهم، وأوضحت «تيسلا» أن هذه الخطوة كانت تهدف لجعل ملكية الأسهم أكثر سهولة للموظفين، والمستثمرين.
وأشارت صانعة السيارات الكهربائية إلى أن كل مساهم سيتلقى توزيعات أرباح لأربعة أسهم إضافية من الأسهم العادية بداية من 21 أغسطس/ آب الجاري، على أن تتم عملية التوزيع بعد إغلاق جلسة 28 أغسطس/ آب.
وأضافت أن عملية التداول على أساس معدل بعد تنفيذ عملية التنفيذ سيبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري .
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