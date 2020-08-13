شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل بـ 275 مليون دولار لإنقاذ «إن إم سي» ومستحقات الدائنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصادر لرويترز أن «إن.إم.سي هيلث» ضمنت التزامات لتقديم قرض بقيمة 275 مليون دولار (مليار درهم) في صفقة ستحسن فرص استرداد المقرضين الأموال المستحقة بالفعل على مشغل الرعاية الصحية المتعثر.
لكن التمويل الذي يقدم شروطاً بالفائدة لمقدمي الدين، أثار مناقشات ساخنة بين مقرضي «إن.إم.سي» في الأيام الأخيرة، مع مطالبة بعض الدائنين بالمشاركة بشكل أكبر في العملية.
وقالت المصادر إن التمويل يسمح للدائنين برفع المطالبات الحالية إلى مستوى أعلى، وبالتالي فإن كل دولار يُقرض بموجب الصفقة يعزز فرص استرداد مبلغ موازٍ من انكشافهم على ديون الشركة، وإن بنك أبوظبي التجاري، أكبر دائن لشركة إن.إم.سي، مع انكشاف بنحو مليار دولار، يساهم في أغلبية كبيرة من التمويل الجديد. وهناك عدد من البنوك الإضافية تدرس الآن بنشاط، مشاركتها.
(رويترز)
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