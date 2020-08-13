أرباح «تينسنت» الفصلية تقفز 37%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح شركة «تينسنت» بنحو 37% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة قوية في إقبال المستخدمين على الألعاب.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في مجال الألعاب والتواصل الاجتماعي والصادرة، أمس الأربعاء، أن صافي أرباح «تينست» بلغت 33.11 مليار يوان (4.77 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 37% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي أرباح الشركة الصينية ستبلغ 27.08 مليار يوان صيني خلال الربع الماضي.

وصعدت الإيرادات بنحو 29% على أساس سنوي لتصل إلى 114.88 مليار يوان في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.