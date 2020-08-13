شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تينسنت» الفصلية تقفز 37% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح شركة «تينسنت» بنحو 37% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة قوية في إقبال المستخدمين على الألعاب.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في مجال الألعاب والتواصل الاجتماعي والصادرة، أمس الأربعاء، أن صافي أرباح «تينست» بلغت 33.11 مليار يوان (4.77 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 37% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي أرباح الشركة الصينية ستبلغ 27.08 مليار يوان صيني خلال الربع الماضي.
وصعدت الإيرادات بنحو 29% على أساس سنوي لتصل إلى 114.88 مليار يوان في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح «تينسنت» الفصلية تقفز 37% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.