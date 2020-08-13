«اقتصادية دبي» و«أكشاك» تتعاونان لدعم أصحاب «رخصة تاجر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» مع «أكشاك»؛ منصة معتمدة للتجارة الإلكترونية لتمكين المبدعين من الشباب حاملي «رخصة تاجر» الصادرة عن «اقتصادية دبي» والمعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، من عرض منتجاتهم وبضائعهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

وبإمكان حاملي «رخصة تاجر»، عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر موقع «أكشاك» بسهولة، من خلال إنشاء متجر مستقل تتم إضافة جميع المنتجات إليه. كما يوفر الموقع لوحة تحكم ذكية لإدارة المتجر وعرضاً لمتابعة الطلبات والمعاملات، وبوابة دفع إلكترونية بدون نسبة فائدة على عمليات البيع وخدمات التوصيل.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»: «نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية؛ الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال، ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

وقال فهيم الزبيدي الرئيس التنفيذي، مؤسس تطبيق أكشاك: «مواءمة لتوجه الدولة للريادة في الخدمات والمنظومة الإلكترونية على مستوى العالم، انبثقت وتأسست «أكشاك» كتطبيق إلكتروني لا يهدف فقط إلى توفير منصة إلكترونية متكاملة للترويج وعرض المنتجات المبتكرة؛ بل يمتد لإنشاء مجتمع إلكتروني متكامل».