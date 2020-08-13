الاقتصاد

تعافٍ محبط للإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعافٍ محبط للإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو/حزيران؛ لكن الانتعاش الذي جاء بعد تراجعات قياسية في مارس/آذار وإبريل/نيسان ناجمة عن جائحة فيروس كان أقل من التوقعات للشهر الثاني على التوالي وأبطأ من مايو/أيار.
جاءت الزيادة في الإنتاج الصناعي مدفوعة بارتفاع في إنتاج السلع المعمرة، مثل السيارات والبرادات (الثلاجات)، فيما قد يعد مؤشراً إيجابياً على ثقة المستهلكين مع تخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في المنطقة.
لكن الزيادة على أساس شهري كانت أدنى مما توقعه الاقتصاديون، وأبطأ من مايو/أيار، وظل الإنتاج أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.
(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافٍ محبط للإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا