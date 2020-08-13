تعافٍ محبط للإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو/حزيران؛ لكن الانتعاش الذي جاء بعد تراجعات قياسية في مارس/آذار وإبريل/نيسان ناجمة عن جائحة فيروس كورونا كان أقل من التوقعات للشهر الثاني على التوالي وأبطأ من مايو/أيار.

جاءت الزيادة في الإنتاج الصناعي مدفوعة بارتفاع في إنتاج السلع المعمرة، مثل السيارات والبرادات (الثلاجات)، فيما قد يعد مؤشراً إيجابياً على ثقة المستهلكين مع تخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في المنطقة.

لكن الزيادة على أساس شهري كانت أدنى مما توقعه الاقتصاديون، وأبطأ من مايو/أيار، وظل الإنتاج أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

(رويترز)