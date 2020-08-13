مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينـظــم معـرض «الاختيــار الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، فعاليات المعرض الافتراضي «الاختيار الأول» في نسخته الثانية، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، عبر «الاتصال المرئي المباشر»، في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضته أزمة كورونا «كوفيد 19» التي يشهدها العالم، ودعماً لمسيرة سيدات ورائدات الأعمال.وكان المعرض الافتراضي الأول شهد مشاركة 11 سيدة أعمال، من 5 دول عربية، هي دولة الإمارات، والسعودية والكويت، والبحرين والمغرب، ولاقى صدى واسعاً، عربياً، وخليجياً، وحقق نجاحاً لافتاً.ونظراً لنجاح المعرض الأول تم تنظيم المعرض الافتراضي بنسخته الثانية «الاختيار الأول»، بمشاركة 16 سيدة، ورائدة أعمال من الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، ومصر، وسوريا، ولبنان.حضر الافتتاح خيرية دشتي، الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، وعدد من عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس، والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد كبير من رائدات الأعمال، وسيدات المجتمع من مختلف الدول العربية.



دعم الشيخة فاطمة



وألقت الرميثي خلال الافتتاح كلمة ترحيبية وجّهت خلالها الشكر والتقدير والامتنان ل«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، لدعمها المتواصل، وعطائها الممتد للمرأة الإماراتية، والخليجية، والعربية، والذي أسهم في تعزيز مسيرة تمكينها اقتصادياً، لتشارك بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة في دولة الإمارات، ودول الخليج، والوطن العربي، ونوهت بالدور الرائد لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وما يحققه من نجاحات كبيرة على مختلف الصعد، ضمن الشراكات المحلية، والإقليمية.

وأكدت الرميثي أن النجاح الذي حققه مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ بداية تأسيسه ما كان ليتحقق لولا دعم ومساندة وتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحرصها على تقديم المجلس الدعم، والمساندة لسيدات ورائدات الأعمال في مختلف الظروف على المستويين المحلي، والإقليمي، إضافة إلى تأكيدها استمرارية تقديم المجلس لجميع خدماته عن بعد ومن خلال مختلف الوسائل التقنية.



منتجات متنوعة



وأضافت الرميثي أن المعرض الثاني شهد زيادة في عدد المشاركات عن نسخته الأولى بنسبة 45% وتضمن منتجات متنوعة ومتميزة، وشاركت فيه سيدات ورائدات الأعمال، والمبدعات من دولة الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، ومصر، ولبنان، وسوريا، اللاتي يسوقن لأنشطتهن التجارية في مختلف المجالات.. وتميز المعرض بجودة المنتجات المعروضة، وشهد إشادة بما تحققه المرأة الإماراتية، والخليجية، والعربية، خاصة في مجال ريادة الأعمال التجارية، وحضورها المتميز واللافت في المعارض التسويقية. و أشارت الرميثي إلى أن معرض «الاختيار الأول» يشكل فرصة متميزة للسيدات والأسرة بشكل عام، ومن شأنه أن يدعم فرص المعارض التسويقية والتجارية الافتراضية مستقبلاً. (وام)