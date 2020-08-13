شركات الطيران تتوقع انتعاش السفر مع عودة المقيمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي، دبي: عدنان نجم ، أنور داود

توقع عاملون في قطاع السياحة والسفر بدولة الإمارات، زيادة الطلب على حركة السفر الجوي خاصة للقادمين إلى دولة الإمارات، مع اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتباراً من 12 أغسطس/آب الجاري.

ومن المتوقع أن تنشط حركة حجوزات الطيران من وإلى دولة الإمارات، مع تسهيل عودة المقيمين إلى الدولة، من خلال الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب؛ الأمر الذي سيحفز حركة النقل الجوي بسبب حجوزات المقيمين العالقين في الخارج.

كما يتوقع أن يشهد قطاع الطيران المحلي زيادة في الحجوزات إلى وجهات عديدة في الخارج، وخاصة الدول الخضراء المسموح بالسفر إليها، سواء لسفر المقيمين بغرض الترفيه أو زيارة الأهل والأقارب، خاصة أن القرار الأخير يلغي إلزامية تصريح العودة إلى الإمارات، لاسيما أن بعض المقيمين قاموا بتأجيل سفرهم إلى الخارج بسبب الموافقة.

وتسهم شركات الطيران الوطنية التي تشغل رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة عالمية، في تسهيل حركة المسافرين بين وجهات العالم ودولة الإمارات؛ الأمر الذي يشجع مقيمي الدولة على السفر. كما تشغل العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى مطارات دولة الإمارات، بعد تعليق رحلات الركاب بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19».





الاتحاد للطيران



وقالت «الاتحاد للطيران» إن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتمدتا المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين مع توفير خدمة الموافقة المسبقة وبذلك أصبح بمقدور المقيمين في إمارة أبوظبي العودة إلى الدولة بشكل ميسر بدون الحاجة للانتظار للحصول على الموافقات أثناء تواجدهم في الخارج.

وأضافت الشركة في بيان لها، «تنطوي هذه الخطوة على بشرى سارة لضيوف الاتحاد للطيران المقيمين داخل وخارج الدولة، خصوصاً مع تزامنها مع عودة المدارس والجامعات ومختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية في أبوظبي. وأصبح بمقدور مقيمي الدولة الآن العودة إلى أبوظبي بسهولة ويسر من دون الحاجة للتسجيل وانتظار الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعوضًا عن ذلك يمكنهم إجراء منح الموافقة المسبقة الفوري وذلك قبل عملية حجز تذاكرهم».





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بطاقة الهوية



وتابعت: «قبل البدء بحجز تذاكر السفر، ينصح المقيمون بزيارة الموقع السهل الاستخدام https://uaeentry.ica.gov.ae وتحديث رقم بطاقة الهوية الإماراتية ورقم جواز السفر وذلك للتحقق من حالة دخولهم إلى الدولة بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتهم في دولة الإمارات».

وأوضحت أنه لا يزال يتعين على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي أو عبرها على متن رحلات الاتحاد للطيران إبراز نتائج سلبية لفحص كورونا المستجد من مركز طبي معتمد لدى الحكومة. وتتوافر المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني ويجب إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة من مغادرتهم إلى أبوظبي وإبراز شهادة تحليل سلبية، علماً أنه يتم إعفاء الأطفال دون سن الثانية عشرة وأصحاب الهمم الذين يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة من إجراء الفحص في الوقت الحالي. وبالنسبة للقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، يجب إتمام المغادرة خلال 96 ساعة من الحصول على نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد. وسيتم تطبيق الإجراءات المقررة فور وصول المقيمين إلى أبوظبي وتطبيق الفحص المخبري للتأكد من خلوهم من الفيروس كوفيد - 19 وتحميل تطبيق الحصن والالتزام بالحجر الصحي المعتمد.

وقالت الشركة: دعماً لاستئناف المزيد من الرحلات الدولية من أبوظبي وإليها وعبرها، تطبّق الاتحاد للطيران برنامج تعقيم وسلامة مكثفاً لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادًا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.

ومن جانب مواز، أعلنت «الاتحاد» عن تعديل مواعيد استئناف رحلاتها إلى عدد من الوجهات، لتباشر بتنظيم رحلاتها إليها مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول القادم. وتعتزم الشركة استئناف رحلاتها بشكل منتظم بداية من الأول من سبتمبر إلى وجهاتها في شبه القارة الهندية التي تضم كلاً من: أحمد آباد، بنغالورو، تشيناي، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، مومباي، نيو دلهي، ثيروفانانثابورام.

وفي ما يخلص قارة آسيا، ستستأنف الشركة وجهاتها مطلع سبتمبر إلى العاصمة الآذرية باكو، أما القارة الأوروبية فستستأنف الرحلات إلى كل من إسطنبول في 1 سبتمبر، أما بلغراد وموسكو ففي 16 سبتمبر.

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وإفريقيا، تستأنف الشركة رحلاتها في مطلع سبتمبر إلى كل من: عمان، الدمام، جدة، مسقط، الرياض، الرباط.



«العربية» ترحب بالمرحلة الثانية



رحبت «العربية للطيران» بقرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بشأن اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين مع توفير خدمة الموافقة المسبقة؛ حيث يمكن للمقيمين العودة إلى الدولة بشكل ميسر من دون الحاجة للانتظار للحصول على الموافقات أثناء تواجدهم في الخارج.

وقال متحدث باسم الشركة: إن هذا القرار سيسهم بشكل ملحوظ في تنشيط حركة السفر إلى الدولة، خاصة مع عودة العام الدراسي والحركة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن «العربية للطيران» تواصل التزامها بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلعب دوراً حيوياً في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



«فلاي دبي» تسجل طلباً قوياً على السفر



أكدت شركة فلاي دبي، أنها شهدت طلباً قوياً على السفر منذ استئناف رحلات الركاب في 7 يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أنها تتطلع لإضافة وجهات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وتساهم «فلاي دبي» عبر شبكة رحلاتها في ربط دبي ومدن العالم وتسهيل حركة السياح والزوار من وإلى المدينة، حيث يتوقع أن ترتفع شبكة رحلاتها إلى أكثر من 60 وجهة في الأشهر المقبلة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «منذ أن استأنفت فلاي دبي خدمات المسافرين في 7 يوليو الماضي، شهدنا طلباً قوياً على السفر إلى 22 وجهة متاحة على شبكتنا. لقد تقبل الركاب الطريقة الجديدة للسفر، وهم مستمرون في اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات والناقلة».

وأضاف المتحدث أنه «مع قيام المزيد من الدول بتخفيف قيود السفر، نتوقع إقبال المزيد من الركاب على السفر»

وأوضح:«نتطلع إلى إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وكانت «فلاي دبي»، قد استأنفت رحلاتها في 7 يوليو الماضي، لنقل السياح الدوليين إلى الإمارة مع بدء استقبال الزوار والسياح الدوليين بعد جائحة كورونا كوفيد-19.