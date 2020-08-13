شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تحصل على قرض بملياري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان، أمس الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام، بقيمة ملياري دولار، مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن عُمان اختارت بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب القرض.

وقال أحد هذين المصدرين إن عُمان قد تصدر سندات خلال الشهور الستة المقبلة لسداد القرض، طالما هناك طلب في السوق.(رويترز)

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