أرباح «ديار» النصفية 8.5 مليون درهم

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سجّلت «ديار للتطوير»، إيرادات بقيمة 174.5 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2020، مقابل 337.6 مليون درهم في النصف الأول 2019، فيما بلغ صافي الأرباح 8.5 مليون درهم، مقارنة ب36.7 مليون درهم خلال النصف الأول عام 2019.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على ضمان استمرارية أعمالها في مختلف القطاعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية؛ حيث واصلت الشركة الأعمال الإنشائية في مشاريعها القائمة، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات لعملائنا في إدارة العقارات والمرافق مع استكمال عمليات تسليم الوحدات للملاك في مشروع ميدتاون»

وأضاف القطامي: «سنواصل في ديار استكمال مشاريعنا بحسب الجدول الزمني في ظل الظروف الراهنة؛ حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع بيلا روز في البرشاء جنوب نسبة 75%، كما يجري الاستعداد لبدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع ميدتاون السكني المتكامل، والتي ستضيف 7 من المباني الجديدة للمشروع».