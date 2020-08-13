حكم قضائي بتغريمها نصف مليار دولار لانتهاكها براءات اختراع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكمت محكمة في تكساس على شركة أبل بدفع أكثر من 500 مليون دولار بشكل تعويض عن الأضرار، وفوائد؛ بعد إدانتها بانتهاك براءات اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع، مسجلة باسم شركة «بانوبتيس» للملكية الفكرية.

وستستأنف مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة البالغة قيمتها ما يقرب من تريليوني دولار، الحكم الصادر أول أمس الثلاثاء وفق وسائل إعلام محلية. وكانت «بانوبتيس» المتخصصة في ترخيص براءات الاختراع، رفعت دعوى قضائية ضد أبل في فبراير/شباط العام الماضي؛ بعد أن اتهمتها برفض تسديد كُلفة استخدام تكنولوجيا إل.تي.إي لشبكة الجيل الرابع في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها.

وجاء في قرار المحكمة أن «الجهة المدعية تفاوضت بشكل متكرر مع أبل؛ للتوصل إلى اتفاقية لمنح رخصة فراند التابعة لمحفظة براءة الاختراع للجهة المدعية وهو ما تنتهكه أبل». وفراند هي الأحرف الأولى من عبارة بالإنجليزية تعني «النزيه والمعقول وغير التمييزي».

وأضاف القرار: إن «المفاوضات باءت بالفشل؛ لأن أبل ترفض دفع حقوق فراند لرخصة الجهة المدعية». (أ ف ب)