نتائج إيجابية لـ «إعمار العقارية» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققّت شركة «إعمار العقارية»، أداء اتّسم بالمرونة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، بتسجيلها إيرادات بلغت 9.032 مليار درهم، من جميع أصولها، وأرباحاً صافية بقيمة 2.007 مليار درهم، مقارنة بـ3.11 مليارا خلال الفترة نفسها من 2019 أي بتراجع 35%، كما سجلت المبيعات العقارية للمجموعة 5.12 مليار درهم، على الرغم من الآثار السلبية التي خلّفها تفشّي وباء «كوفيد-19» في الاقتصاد العالمي ككل.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير التي تبنّتها دولة الإمارات في مكافحة الوباء، والتي لاقت إشادة كبيرة من جميع أنحاء العالم، فإن النتائج النصفية التي حقّقتها «إعمار العقارية» جاءت مدعومة باستثمار الشركة المستمر في الحلول الابتكارية والرقمية في جميع عملياتها.

وقال محمد العبّار، مؤسّس إعمار العقارية: «إن النتائج التي حقّقناها خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 أكدّت قدرتنا على المحافظة على قوتنا، والتعامل مع مختلف الظروف والاستجابة لها بسرعة، ومرونة، وهو ما أظهرناه في تعاطينا مع تبعات أزمة وباء «كوفيد-19». هذا الأداء يؤكد جودة منتجاتنا وابتكاريّتها وكفاءة من يعملون على تطويرها، ونحن ماضون قدماً في رفع مستوى خدماتنا ومنتجاتنا بما يفوق التطلعات عاماً بعد عام، وبما يضمن تطبيقنا لأعلى معايير الجودة في جميع مجمّعاتنا ووجهاتنا».

وأضاف: «الآن، وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم الاستفاقة من صدمة الأزمة، فإنني على ثقة بأن ما نمتلكه من تنوّع في قاعدة أنشطتنا وكفاءة موظفينا وقوتنا المالية، سيشكّل الأسس التي نستند إليها في المستقبل للتعامل مع أية أوضاع استثنائية، ولتطوير أنفسنا لنكون أكثر قوة من أي وقت مضى».



نظرة عامة على الأداء



قامت «إعمار» بتوسيع نطاق جهودها في ما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة في جميع وجهاتها ومجمّعاتها، وأطلقت العديد من المبادرات المبتكرة التي تضمن تواصلها الدائم مع عملائها. وتتضمن المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها لتعزيز تجربة الشركة بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، وخدمة الحجز الإلكتروني المباشر، إلى جانب العديد من المبادرات والعروض من خلال تطبيق Emaar One، فضلاً عن القيام بإطلاق العديد من البرامج الجديدة التي تمكّن العملاء من التواصل معها مباشرة.

وشملت هذه الخدمات الجديدة التي كشفت عنها «إعمار»، خدمة المساعد الافتراضي الجديد الخاص بالوسطاء العقاريين، والذي يمثّل خريطة تفاعلية تشمل جولات افتراضية في كل المجمّعات السكنية، والعقارات التابعة لها، إلى جانب الخدمة الفورية التي توفّر للعملاء مجموعة لا مثيل لها من الخدمات المتميزة التي تصل مباشرة إلى منازلهم ضمن مجمّعاتهم، إلى جانب توفيرها للمزيد من قنوات المبيعات الإلكترونية لتجار التجزئة خلال هذه الفترة الصعبة، عبر افتتاح متجر افتراضي على منصة «نون دوت كوم» للتجارة الإلكترونية.

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«إعمار للتطوير»



وحققت «إعمار للتطوير»، إيرادات إجمالية بلغت 4.818 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي الأرباح 1.036 مليار درهم، مقارنة بـ1.38 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019 وبتراجع 25%.

وأكّدت «إعمار للتطوير» التزامها بتسليم كل مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحدّدة. حيث سلمت لغاية شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري، أكثر من 64.700 وحدة سكنية في دبي، والأسواق العالمية الأخرى، مع أكثر من 43.500 وحدة تم تسليمها في الإمارات. وتعمل الشركة حالياً على إنجاز أكثر من 29 ألف وحدة في الوسق المحلي، إلى جانب 11 ألف وحدة في مشروعاتها قيد التطوير في الأسواق الدولية.

وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 41.75 مليار درهم، بما فيها 29.56 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.



إعمار الدولية



وسجلت عمليات «إعمار» في الأسواق الدولية إيرادات بقيمة 1.726 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، وهي تعادل الإيرادات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت عملياتها الدولية حتى اليوم بنسبة 19% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بعمليات الشركة الناجحة في كل من مصر، وباكستان، بما في ذلك إطلاق كل من مشروع «كايرو جيت» المتعدد الاستخدامات، ومشروع «برج بانوراما» في كراتشي.