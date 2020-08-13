شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ينشر فيديو يشرح شروط إجازة الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيديو توضيحى للشروط المنظمة لإجازة الوضع للموظفات بالجهاز الإدارى للدولة وذلك وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية.

ويوضح الفيديو أنه من حق الموظفة الحصول على إجازة 4 أشهر كإجازة وضع باجر كامل، وانه يحق لها الحصول عليها 3 مرات طوال فترة العمل بالوظيفة، وانه يمكن الحصول عليها قبل شهر من الولادة وذلك من خلال إرسال صورة من التقرير الطبى التى توضح ذلك على أن تكون الإجازة شهرا قبل الولادة و3 أشهر آخرين بعد الولادة، بالإضافة إلى أنه فى حالة الحصول على الإجازة بعد الولادة يتم احتساب الإجازة بدءا من اليوم التالى لتاريخ الولادة.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أصدر منشور رقم (2) لسنة 2020، بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن المنشور تضمن مناشدة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالالتزام بأقصى درجات المرونة عند السير فى إجراءات تجديد مدد الإعارات والإجازات للزملاء من الموظفين المتواجدين خارج البلاد والتى تنتهى حتى 31 ديسمبر 2020، ومنها إمكانية الإعلان عن تخصيص وسيلة إلكترونية للتواصل من خلالها مع الزملاء لتلقى طلبات التجديد، والرد عليهم، وغيرها من الطرق والوسائل التى يكون الغرض منها التيسير عليهم.

وأشار فى هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة بدون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة بدون أجر فى مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، وأجاز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.