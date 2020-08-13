شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يستعيد مستوى 11 ألف نقطة و"إس أند بي 500" قرب أعلى إغلاق قياسي في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل السائد في الأسواق حول لقاحات "كورونا" ليستعيد "ناسداك" التداول أعلى مستوى 11 ألف نقطة، في حين أغلق مؤشر "إس أند بي 500" أدنى اعلى مستوياته التاريخية بست نقاط فقط.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت الثلاثاء إبرام اتفاق مع شركة "موديرنا" لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" بقيمة 1.5 مليار دولار.



يأتي ذلك بعد تشكيك أمريكي واسع النطاق في لقاح أعلن عنه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ووصفته موسكو بأنه أول لقاح مسجل في العالم ويوفر حصانة ضد الفيروس لعامين على الأقل.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يوليو/تموز، وحققت الموازنة الحكومية فائضا بنحو 63 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند عجز بحوالي 193 مليار دولار.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.06 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.67 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.1% أو ما يعادل 93 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.43 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.5 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 290 نقطة) إلى 27977 نقطة، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 28043 نقطة وأقل مستوى عند 27843 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 229 نقطة) إلى 11012 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11036 نقطة وأقل مستوى عند 10877 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 3380 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3388 نقطة وأقل مستوى عند 3355 نقطة.