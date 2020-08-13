الاقتصاد

عقود القمح تغلق على انخفاض متأثرةً برفع تقديرات الإنتاج الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية والذي رفعت من خلاله توقعاتها بشان إنتاج القمح في الولايات المتحدة عن موسم الحصاد لعام 2020/2021.


وفي تقريرها، رفعت الوكالة الحكومية توقعاتها لموسم إنتاج القمح في أمريكا بنحو 14 مليون بوشل إلى 1.8 مليار بوشل، لكنها خفضت التوقعات بشأن واردات الوبلايات المتحدة من القمح بنحو عشرة ملايين بوشل إلى 130 مليون بوشل.

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وخفضت الوزارة أيضا توقعاتها حيال المخزون النهائي من القمح بحوالي 17 مليون بوشل إلى 925 مليون بوشل، وحال صدق هذه التوقعات، فسوف يكون أقل مستوى من المخزون من القمح في ست سنوات.


اما بخصوص الذرة، فقد رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للإنتاج بحوالي 15.3 مليون بوشل إلى 278 مليون بوشل.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 4.91 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 4.98 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.88 دولار.

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