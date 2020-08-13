شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض وسط إقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة وأسواق الأسهم مع متابعة لصيقة لتطورات أزمة "كورونا".



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إبرام الحكومة الفيدرالية صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" الواعد من أجل المساهمة في حل أزمة "كورونا".



يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الأمريكية للحصول على لقاحات فعالة لمنع الإصابة بكورونا ومعالجة الأزمة حيث تم الاتفاق سابقا على شراء ملايين الجرعات من لقاحات "فايزر" و"جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" و"سانوفي".

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كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن بالأمس تسجيل أول لقاح في العالم للوقاية من مرض "كورونا"ن وذلك وسط تشكيك من مسؤولين في أمريكا ودول أخرى حيث صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن موسكو تخاطر بأرواح مواطنيها ومواطني دول أخرى بهذا اللقاح غير المثبت بعد - على حد وصفه.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3%، وحققت الموازنة الأمريكية فائضا بنحو 63 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند عجز بحوالي 193 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.