الموارد البشرية توقع اتفاقية تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وشركة أروقة الدولية، بهدف إيجاد اعتماد متفق عليه يسهم في الاعتراف بمنشآت الريادة الاجتماعية والمنشآت ذات الأثر الاجتماعي، من خلال تقديم شهادة تفيد تحقيق المنشأة للمعايير والمتطلبات التي تعدها ضمن المنشآت الاجتماعية. ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان الزبن، فيما مثل الهيئة المحافظ المهندس صالح الرشيد، ومثل شركة أروقة المدير التنفيذي المكلف المهندس أديب بخش. واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة اعتماد برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وممثل من الوزارة والشركة، للعمل على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد أيضا من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.

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