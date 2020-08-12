«سكني» يسلم الفلل الجاهزة في 23 مشروعا خلال يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان الفلل الجاهزة في 23 مشروعا موزعة على 11 منطقة خلال شهر يوليو الماضي، بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة وعنيزة والمذنب وعيون الجواء والبدائع) في القصيم، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (عرعر ورفحاء وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك وإسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا والقريات)، وأخيرا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

23مشروعا

الرياض: مشاريع إسكان الدوادمي، شقراء، الزلفي، رماح

مكة المكرمة: مشروع إسكان القنفذة

الشرقية: إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء

القصيم: مشاريع إسكان بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع

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جازان: مشروع الضاحية

الحدود الشمالية: مشاريع إسكان عرعر، رفحاء، طريف

المدينة المنورة: مشروع إسكان العلا

حائل: مشروع إسكان حائل

تبوك: إسكان تبوك، إسكان تيماء

الجوف: إسكان سكاكا، القريات

نجران: مشروع إسكان نجران