شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يسلم الفلل الجاهزة في 23 مشروعا خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة وعنيزة والمذنب وعيون الجواء والبدائع) في القصيم، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (عرعر ورفحاء وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك وإسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا والقريات)، وأخيرا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.
23مشروعا
الرياض: مشاريع إسكان الدوادمي، شقراء، الزلفي، رماح
مكة المكرمة: مشروع إسكان القنفذة
الشرقية: إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء
القصيم: مشاريع إسكان بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع
جازان: مشروع الضاحية
الحدود الشمالية: مشاريع إسكان عرعر، رفحاء، طريف
المدينة المنورة: مشروع إسكان العلا
حائل: مشروع إسكان حائل
تبوك: إسكان تبوك، إسكان تيماء
الجوف: إسكان سكاكا، القريات
نجران: مشروع إسكان نجران
كانت هذه تفاصيل خبر «سكني» يسلم الفلل الجاهزة في 23 مشروعا خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.