شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، الأهلي للتنمية والاستثمار، اسيك للتعدين-اسكوم، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تى.ليس، بى انفستمنتس القابضة، الكابلات الكهربائية المصرية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضى، الاستثمار العقارى العربى - اليكو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تخسر 224 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 505.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.11%، والعرب على 5.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.3 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 803.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 798 نقطة.

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وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 3 آلاف سهم، 2190 سهم، 6500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 2500 سهم، 31917 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 4.5 مليون سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5398 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 31917 سهم.

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وعلى أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد، وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبه.

سى أى كابيتال

أعلنت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء بنك مصر 14 مليون سهم بسعر 4.1499 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 58.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمة البنك من 13.72% إلى 15.12%، مع حصة لمجموعة مرتبطة بلغت 0.589%.

سوديك

وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، على تعديل شروط وأحكام عقد المشاركة في الإيرادات مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بما فى ذلك تعديل الحد الأدنى المضمون بموجب عقد المشاركة، وذلك بزيادة إجمالى المبلغ المضمون وتعديل المبالغ السنوية بجدول السداد، ومراعاة تخفيض الأقساط المطلوبة من الشركة خلال الخمس سنوات القادمة مع الحفاظ على نفس القيمة الحالية / المدة الزمنية للسداد.