شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإنخفاض إنتاج النفط الصخرى لـ7.490 مليون برميل يوميا أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ،إنخفاض إنتاج الولايات المتحدة من الـنفط الصـخري خـلال شـهر يونيـو 2020بنحـو 156.3ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 7.601مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى توقع إنخفاض أنتاج النفط الصخرى إلى 7.546 مليــون برميل يوميا خلال شهر يوليو 2020، وإلى 7.490 مليــون برميل يوميا خــلال شهرأغسطس 2020، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليو 2018.

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وأضاف التقرير إنخفاض عـدد الحفـارات العاملة بمقدار 71 حفارة خلال شهر يونيو 2020 ليصل إلى 245 حفارة وهـو أدنـى مسـتوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.