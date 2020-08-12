شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، الأهلي للتنمية والاستثمار، اسيك للتعدين-اسكوم، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بي انفستمنتس القابضة، الكابلات الكهربائية المصرية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تخسر 224 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 505.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.11%، والعرب على 5.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.3 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 803.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 798 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 13.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.949 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

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- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.454 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.16%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 8.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 21.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.