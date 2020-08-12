شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة توظيف سائقى أوبر تتوالى فى أمريكا.. رئيس الشركة: نتوقع وقف الخدمة بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح دارا خسروشاهى الرئيس التنفيذي لشركة أوبر إنه من المرجح أن تغلق أوبر مؤقتًا لعدة أشهر إذا لم تنقض محكمة ولاية كاليفورنيا الامريكية حكمًا صدر مؤخرًا يطالبها بتصنيف سائقيها على أنهم موظفين بدوام كامل.

قال خسروشاهى: "إذا لم تعيد المحكمة النظر، فمن الصعب فى كاليفورنيا تصديق أننا سنكون قادرين على تحويل نموذجنا إلى التوظيف بدوام كامل بسرعة".

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ووفقا لتقرير شبكة cnbc الأمريكية فلم يتبق أمام كل من أوبر ومنافستها ليفت سوى أسبوع تقريبًا لاستئناف أمر قضائى أولى أصدره قاضٍ فى كاليفورنيا يوم الاثنين والذى سيمنع الشركتين من الاستمرار فى تصنيف سائقيها كعاملين مستقلين، سيتطلب اتباع الأمر من Uber و Lyft توفير المزايا والتأمين ضد البطالة للعمال.

بدلاً من تصنيف السائقين كموظفين، دعا خسروشاهي إلى ما يسميه "طريقة ثالثة" من شأنها الحفاظ على استقلالية السائقين مع السماح للشركات بتوفير بعض الحماية دون المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم أرباب عمل بدوام كامل، قائلا: "إن الشركات العاملة مثل أوبر يمكن أن تدفع فى صندوق يمكن للعمال الانخراط فيه مقابل إجازة مدفوعة الأجر أو مزايا الرعاية الصحية بناءً على عدد ساعات العمل".

وأكد خسروشاهى أن إيقاف الخدمة، مؤقتًا فى الولاية سيترك آلاف السائقين بدون الدخل الذى يكسبونه من أوبر.