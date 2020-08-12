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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف بعد خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسجل المعدن النفيس مكاسب طفيفة بعد تعرضه لأكبر خسارة يومية منذ مارس/آذار الماضي في جلسة أمس الثلاثاء.
وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3%، لكن الموازنة الأمريكية سجلت فائضا بنحو 63 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند عجز بحوالي 193 مليار دولار.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.70 دولار إلى 1949 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس اعلى سعر اليوم عند 1961 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 1974.2 دولار.
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