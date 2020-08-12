شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف السيناريو السلبي المقترح اليوم، حيث يمثّل الثبات فوق 1.1737 مفتاح تأكيد استمرار الارتفاع نحو 1.1908 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر 1.1737 والتداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1632.

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