شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 11% بعد تقسيم سهم الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء قراراً بتقسيم سهم صانعة السيارات الكهربائية على النحو (خمسة مقابل واحد) على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الجاري.



ومن الناحية النظرية، يرى محللون أن هذه الخطوة ربما تعني أن المزيد من صغار المستثمرين يمكنهم شراء سهم "تسلا" بعد تقسيمه، لكن هؤلاء القادرين على اقتنائه ربما يكونوا قلائل مقارنة بالمؤسسات الاستثمارية الضخمة وصناديق التحوط وما شابه.

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وقفز سهم "تسلا" إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته منذ بداية العام الجاري حتى الآن حيث ارتفع ببحوالي 230% منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.



وكشفت الشركة مؤخرا عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري وسجلت خلاله أرباحاً وإيرادات قوية على الرغم من أضرار أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش 11.3% إلى 1529.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 1536 دولارا وأقل سعر عند 1435 دولارا.