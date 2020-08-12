شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يرتفع بعد إعلان صفقة جديدة لشراء لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب الإعلان عن إبرام شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية لصفقة جديدة لشراء لقاحها الوعد المضاد لفيروس "كورونا".



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أمس توصل الحكومة الفيدرالية إلى اتفاق لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" للوقياة من فيروس "كورونا"، رغم أن هذا اللقاح لا يزال قيد التجارب.



وذكرت "موديرنا" في بيان منفصل أن صفقة بيع 100 مليون جرعة من لقاحها "mRNA-1273" المضاد لـ"كورونا" تقدر بنحو 1.53 مليار دولار.

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وبموجب الصفقة، سيتاح أمام الحكومة الأمريكية خيارلشراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح المذكور.



وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استثمرت بالفعل 955 مليون دولار في تطوير لقاح "موديرنا" ليصل إجمالي استثماراتها في تجارب لقاح الشركة إلى 2.48 مليار دولار.



وتأتي الصفقة مع "موديرنا" بعد اتفاقيات مماثلة أبرمتها الحكومة الأمريكية مع عمالقة صناعة الادوية واللقاحات من بينها "فايزر" و"جونسون أند جونسون".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "موديرنا" بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 69.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 75.7 دولار وأقل سعر عند 68.3 دولار.