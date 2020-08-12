شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وابقت على مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزون الأمريكي والتي سجلت انخفاضاً في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.5 مليون برميل إلى 514.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 4.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف في بيانات أولية غير رسمية أمس عن انخفاض مخزونات النفط بحوالي 4.4 مليون برميل في نفس الفترة.



وفي سياق آخر، كشفت "أوبك" في تقريرها الشهري عن أن متوسط سعر سلة نفطها ارتفع بنسبة 17.2% أو ما يعادل 6.72 دولار إلى 43.42 دولار للبرميل في يوليو/تموز من 37.05 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.

Advertisements



وذكرت "أوبك" أنها تتوقع تقلص نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً في العام الجاري مقارنة بتقديراتها في يوليو/تموز بتقلص نمو الطلب العالمي بنحو تسعة ملايين برميل يومياً.



وأضافت منظمة الدول المصدرة للنفط أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو سبعة ملايين برميل يوميا عام 2021.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.5% إلى 45.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.5 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.