شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تنمية الأراضى غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 12 – 8 – 2020، عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 كان من أهمها ارتفاع أسعار الذهب، وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على أن يكون تداول الأقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.

"الاتصالات" تتعاون مع جامعة أمريكية لتقديم برامج ودرجات علمية للجامعة المعلوماتية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقيتين للتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بيردو، ويست لافييت Purdue University, West Lafayette (“PWL”),بالولايات المتحدة التي تشغل المركز السابع على مستوى الولايات المتحدة الامريكية في مجال هندسة الكهرباء والحاسوب والمركز الـ 35 على المستوى الدولي في هذا المجال؛ وذلك بهدف تقديم برنامجي بكالوريوس هندسة الكمبيوتر وهندسة الكهرباء كدرجات علمية مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية - التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة - وجامعة بيردو الامريكية.

وبموجب التعاون يتم منح درجة البكالوريوس في الكمبيوتر والهندسة الكهربائية من جامعة بيردو، ويست لافييت وكذلك جامعة مصر للمعلوماتية، كما يتيح فرصة للطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بجامعة بيردو لدراسة الماجستير في أمن المعلومات.

وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان التعاون لتطوير وتنمية الأراضى غير المستغلة

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستعراض أوجه التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات فى الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وزارة التخطيط تنشر انفوجرافات لمنظومة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الانفوجرافات حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

من جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة تعرف بكونها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى سياق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.

وأضافت السعيد أن المنظومة تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بالدولة، إلي جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، مضيفه أنه تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.

ارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 862 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1943 دولار.

وقلص الذهب خسائره عالميا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 5% لتخسر 102 دولار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، لكن الذهب عاود الصعود مجددا إذ ارتفع إلي 1938 دولارا بعد أن كان 1911 دولار، ثم واصل صعوده ليقترب من 1945 دولار ويستقر الآن عند 1943 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 738 جنيها.

عيار 21: 862 جنيها.

عيار 24: 985 جنيها.

الجنيه الذهب: 6896 جنيها.

السعر العالمي: 1943 دولار.

انخفاض أسعار اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.. واستقرار الدولار والريال اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-8-2020 أمام الجنيه المصرى، تباينا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث شهد سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين شهد اليورو والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى انخفاضا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 18.63 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.65 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 20.71 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.78 جنيه للشراء، 20.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

فيما انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.55 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.58 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع .