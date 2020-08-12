شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر منازل القابضة تتراجع 82% بالربع الثاني وتتحول للربحية بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة منازل القابضة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تتراجع خسائرها بنسبة 82% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 73.3 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 402.7 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

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وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 61.7 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 457.6 ألف دينار في الربع المماثل من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 155.6 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي خسائر بلغت 662.1 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 228.9 ألف خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 مقابل خسائر بلغت 259.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.