شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح كامكو للاستثمار ترتفع 38% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة كامكو للاستثمار، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 37.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 734.7 ألف دينار مقابل أرباح 532.7 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

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وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغت 3.9 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتعود خسارة الفترة إلى صافي الخسارة المسجلة من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.6 مليون خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 مقابل أرباح بلغت 577.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.