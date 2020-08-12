شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تتكبد الخسائر بالربع الثاني لارتفاع مصروفات البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشت نتائج أعمال شركة عسير للتجارة والسياحة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 13.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية الأخرى وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

هذا وتراجعت المبيعات إلى 389.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 414.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 23.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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