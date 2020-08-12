شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأرباح أسمنت الشمالية إلى 14 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع طفيف بأرباحها بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 24.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وبالرغم من انعكاس أزمة كورونا إلا انه تم الحفاظ على نفس معدلات المبيعات و صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة تقريبا مقارنتا بالعام السابق مع الأخذ فى الإعتبار بعض مبادرات تقليل التكاليف العامة و زيادة ربح الإستثمارات الخارجية مقابل زيادة نسبة مخصص الزكاة إلى الضعف مقارنتا بالربع المماثل من العام السابق.

هذا وتراجعت المبيعات إلى 132 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 144.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 27.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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