شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة المبيعات تصعد بأرباح "أسمنت الجوف" 6254% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الجوف، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 6254% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 114 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الانتاج.

وارتفعت المبيعات إلى 56.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 46.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 15.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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