شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع مدعوماً بخطوة البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية بدعم من خطوة البنك المركزي بشأن الفائدة والسياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وكشف البنك المركزي النيوزلندي في خطوة متوقعة عن قرار بتثبيت معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، لكنه أبدى مرونة بمزيد من الخفض للفائدة إلى النطاق السالب.

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وقرر البنك توسيع حجم برنامج مشتريات الأصول من أجل تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد النيوزلندي المتضرر بالطبع من أزمة "كورونا رغم عدم تسجيل أي حالات إصابة منذ أكثر من مائة يوم.



وذكر البنك في بيان أن عزز حجم برنامجه لمشتريات الأصول إلى 100 مليار دولار نيوزلندي (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) من 60 مليار دولار نيوزلندي مشيرا إلى أنه سيواصل العمل ببرنامجه بالحجم الجديد حتى يونيو/حزيران عام 2022.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6584، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6601 وأقل سعر عند 0.6525 وهو المستوى الأدنى في شهر.