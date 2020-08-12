شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للنيكل رغم مخاوف وفرة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي مستفيدا من ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن مخاوف تخمة المعروض العالمي لا تزال تضغط على المعدن الصناعي.



وتعاني العديد من المعادن الصناعية - ومن بينها النيكل - الكثير من الضغوط أبرزها أزمة فيروس "كورونا" وما تسببه من تعطل في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي، ضعف الطلب على السلع والمعادن ووفرة المعروض والإنتاج.



وارتفع إنتاج صناعة الصلب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعادن الصناعية في العالم الأمر الذي أنعش التفاؤل بشكل جزئي إزاء تجدد الطلب على النيكل المستخدم في هذه الصناعة.

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كانت توقعات المحللين تشير إلى أن قيود العزل والإغلاق المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا" سببت انخفاضا بنحو 70% في إنتاج الصلب على الصعيد العالمي وسط توقعات بأن يبلغ الطلب هذا العام 2.35 مليون طن.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 14172.1 دولار للطن.