أرباح «وطنية» تقفز 136% إلى 16.6 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل (وطنية) عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 16.6 مليون درهم، مقابل 7 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بمعدل نمو نسبته 136%.

وأدت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، إلى انخفاض كبير في حوادث السير والأمراض العامة، وأثر ذلك بشكل إيجابي في محفظة تأمين المركبات والتأمين الطبي في الشركة.

كما تراجعت نسبة الخسارة الإجمالية إلى 54%، مقارنة بـ62% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 271% من 3.4 مليون درهم، إلى 12.6 مليون درهم. وأظهر دخل الاستثمار زيادة طفيفة بنسبة 8% إلى 3.9 مليون درهم، مقارنة بـ3.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019.

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تمكنت شركة «وطنية» من تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وأفضت تدابيرها إلى نمو الأعمال خلال فترة اقتصادية صعبة.