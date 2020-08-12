19% نمو إيرادات «شعاع» التشغيلية للربع الثاني.. 164 مليوناً الأرباح النصفية

أعلنت شعاع كابيتال، تحقيق أرباح عائدة للمساهمين في النصف الأول قدرها 5 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 125 مليون درهم، كما بلغت الأرباح الصافية 164 مليون درهم.

وحققت الشركة أرباحا صافية 284 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للنصف الأول 2020؛ وذلك من دون احتساب الخسائر غير المحققة؛ نتيجة انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات.

وعكست البيانات المالية للنصف الأول 2020، قدرة الشركة على الاستمرار في توليد وتنمية الأرباح على الرغم من التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناتجة عن جائحة «كوفيدـ 19» واضطرابات الأسواق الأخرى.

الربع الثاني

Advertisements

وبلغت الإيرادات التشغيلية لشعاع خلال الربع الثاني من عام 2020 ما مجموعه 86 مليون درهم، بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، ما يعكس نجاح المجموعة في تقوية إيراداتها وتنويع مصادرها. كما عززت الشركة من قدرتها على إدارة رأسمالها التشغيلي، والتعاون مع شركاتها التابعة والزميلة؛ لتوفير التمويل الأمثل مع الحرص على المحافظة على أصول العملاء طوال الأزمة.

واستعادت وحدتا النشاط الرئيسي لدى الشركة، وهما نشاطا إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية قدرتهما على توليد الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020؛ حيث بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك لوحدة إدارة الأصول ما مجموعه 41 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك العائدة لوحدة الصيرفة الاستثمارية 8 ملايين درهم.

وحدة إدارة الأصول

وحافظت وحدة إدارة الأصول في المجموعة على قاعدتها المتينة من الأصول؛ حيث بلغ حجم الأصول المدارة لدى الشركة 13 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني 2020، مقارنة بـ12.8 خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يسهم في دعم خطط الشركة من ناحية تعزيز مصادر الإيرادات المستقرة والمتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، تستحوذ صحة وسلامة موظفينا على موقع الأولوية لدينا. أنا فخور جداً بالطريقة التي تفاعل بها فريق عملنا مع تلك الظروف؛ حيث تمكن كافة موظفينا من الانتقال بسلاسة إلى العمل عن بُعد والاستمرار في تلبية حاجات ومتطلبات مستثمرينا وعملائنا من دون انقطاع.

وأضاف: خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تمكنا من الاستمرار في تحقيق الأرباح؛ بفضل تفاني موظفينا والتزامهم بتطبيق مندرجات خطتنا الاستراتيجية. نعلم أن جائحة «كوفيد ـ 19» وغيرها من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستستمر لبعض الوقت في التأثير على مختلف الأعمال التجارية ونشاط السوق، لكن هذا الأمر لن يغير من نموذج أعمالنا القائم على اغتنام الفرص المتاحة في مختلف الأسواق عبر قاعدتنا الواسعة من المنتجات، مهما كانت الظروف والتحولات الاقتصادية. لقد تمكنا من تعزيز حجم الأعمال المصرفية الاستثمارية التي نتولى إدارتها، ونتطلع إلى إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، ونحن ملتزمون بمواصلة توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا.