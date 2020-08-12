الاتصالات ترفع الأسهم الأوروبية.. و«اليابانية» تصعد بعد تراجع الين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعمت أسهم الاتصالات البورصات الأوروبية، الأربعاء بعد عرض ليبيرتي جلوبال للاستحواذ على صن رايز للاتصالات، بينما حقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسب بفضل مراهنات على تحفيز محلي بعد انهيار في الناتج الاقتصادي الفصلي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة محققاً مكاسب لجلسة رابعة على التوالي.

وقفز سهم صن رايز للاتصالات 26.8 بالمئة بعد أن دشنت ليبيرتي جلوبال عرض استحواذ على مجموعة الاتصالات السويسرية في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار فرنك سويسري (7.40 مليار دولار).

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بسبب الضبابية المتنامية حيال تعثر في واشنطن بشأن اتفاق تحفيز مالي، في حين أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة قياسية بلغت 20.4 بالمئة بين أبريل /نيسان ويونيو /حزيران، وهو أكبر انكماش يعلنه أي اقتصاد كبير إلى الآن.

أسهم اليابان

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صعدت الأسهم اليابانية الأربعاء حيث اشترى بعض المستثمرين أسهم شركات تصدير كبيرة بعد تراجع طفيف للين، لكن لا يزال هناك حذر بسبب تعثر محادثات بشأن تحفيز اقتصادي أمريكي إضافي.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.41 بالمئة عند 22843.96 نقطة وقاد القطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.23 بالمئة.

ويؤدي تراجع الين إلى زيادة أرباح المصدرين عند تحويلها من الخارج. وسجل الين، الذي نزل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الأربعاء، في أحدث تداولات 106.74 مقابل الدولار.

ويتابع الكثير من المستثمرين عن كثب المناقشات الدائرة في واشنطن بشأن التحفيز الاقتصادي حيث يسعى الجمهوريون والديمقراطيون جاهدين للاتفاق على تفاصيل حزمة مطلوبة لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية سهم إيبارا للصناعات التي تراعي البيئة الذي صعد 11.4 بالمئة يليه سهم إن.إس.كيه لقطع الغيار الدقيقة الذي ارتفع 7.06 بالمئة وآي.إتش.آي للمعدات الصناعية الذي زاد 5.95 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.66 بالمئة إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعدما أعلنت المجموعة عن أرباحها بعد ساعات العمل بالسوق الثلاثاء. وتقدم 188 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 33 سهماً.

وول ستريت

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً الثلاثاء بعد أن غير مساره في أواخر الجلسة عقب تعليقات بشأن مأزق في محادثات حول تشريع لحزمة إنفاق عام لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وظل المؤشر القياسي مرتفعاً معظم الجلسة واقترب في إحدى المراحل من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير/ شباط قبل بداية أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي تسببت في واحد من أكبر الانهيارات في تاريخ بورصة وول ستريت.

وأبلغ السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قناة فوكس نيوز أن مفاوضي البيت الأبيض «لم يتحدثوا اليوم» مع زعماء الديمقراطيين في الكونجرس بشأن تشريع لمساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أن انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً أيضاً بينما هبط المؤشر ناسداك أكثر من واحد بالمئة، في أداء أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم التكنولوجيا.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضاً 104.53 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 27686.91 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 26.78 نقطة، أو 0.79 ىالمئة، ليغلق عند 3333.69 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 182.74 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 10785.62 نقطة. (رويترز)