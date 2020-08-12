أكبر خسارة يومية للذهب في 7 أعوام.. واللقاح الروسي كلمة السر.. وارتفاع طفيف في أسعار المعدن الأصفر بمصر

كتب: ضياء السقا

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا كبيرا مع نهاية تعاملات الثلاثاء، وصلت إلى أكثر من 5% مسجلة أكبر خسارة يومية لها خلال آخر 7 أعوام، وذلك بعد أن بلغت مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية بتخطي سعر الأوقية مستوى أكثر من 2000 دولار.

وبحسب "سكاي نيوز"، هبطت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة، الثلاثاء، لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في 7 أعوام، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة عقب بيانات اقتصادية مشجعة في حين دفعت آمال في حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا المؤشر ستاندر أند بورز 500 للأسهم الأميركية للاقتراب من مستوياته القياسية المرتفعة.

وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة لتهوي الفضة 13.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكتوبر 2008 .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 1921.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتدا بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.50 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة وليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو 2013 .

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1946.30 دولار للأوقية.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ساعدت في تسريع المبيعات في أسواق المعادن النفيسة، لكن التوقعات لا تزال تشير إلى مسار صعودي للذهب.

وفي سياق متصل، قال تجار ومحللون، لمصراوي، إن التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس يعود إلى عدة أسباب أولها جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب محليا

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 855 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاعه عالميا للمرة الثانية.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء، بمقدار 60 جنيها دفعة واحدة، ليسجل عيار 21، 850 جنيها للجرام

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخ مصر، حيث وصل عيار 21 لـ925 جنيها للجرام.

وعالميا، تراجع سعر أوقية الذهب لتنزل أدني من ألفي دولار مسجلة 1911 دولارا الآن، مع توقعات بهبوط آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب "مصراوي"، فإن التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية يرجع إلى جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا إلي 1900 دولار نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلي 1943 دولار للأوقية بعد ارتداد من 2049 دولار للأوقية.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 732.85 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 855 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 977.10 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.