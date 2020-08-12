شكرا لقرائتكم خبر عن العربى: التصويت فى الانتخابات دور وطنى لتحقيق مكاسب التنمية والتطوير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن المشاركة الإيجابية للمواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وحق دستورى لكافة أطياف الشعب المصري.

جاء ذلك اليوم بعد تعليماته للجهاز التنفيذى لغرفة القاهرة بانصراف موظفى الغرفة مبكرًا وقبل انتهاء يوم العمل لمساندتهم فى أداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى الانتخابات.

وحرص على دعم الموظفين اليوم وحثهم على الدور الوطنى أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وخالد مصطفى الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذى للغرفة وبعض ممثلى الشعب التجارية من بينهم حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه.

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن كافة منتسبى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية قاموا بهذا الدور الوطنى فى الانتخابات الحالية.

وشدد رئيس (الاتحاد) على الدور الهام لمنتسبى الغرف التجارية فى دعم واستقرار الحياه السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، منوهًا إلى أن مشاركة الشعب المصرى فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس الشيوخ يثرى الحياه السياسية، ويؤدى إلى تطوير البنية التشريعية التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة لمصرنا الغالية.

وقال ( العربى ) أن اصطفاف الشعب المصرى خلف مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الجهود التى تبذلها الدولة لبناء مصر الحديثة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات أهمها جائحة كورونا، وإن الإصلاحات الأقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية أدت إلى صلابة الاقتصاد المصرى ومكنت مؤسسات الدولة من دعم الفئات الأكثر احتياجًا بما يؤدى إلى تحسين المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة للمواطنين .