شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 862 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1943 دولار.

وقلص الذهب خسائره عالميا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 5% لتخسر 102 دولار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، لكن الذهب عاود الصعود مجددا إذ ارتفع إلي 1938 دولارا بعد أن كان 1911 دولار، ثم واصل صعوده ليقترب من 1945 دولار ويستقر الآن عند 1943 دولار.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 738 جنيها.

عيار 21 : 862 جنيها.

عيار 24 : 985 جنيه.

الجنيه الذهب : 6896 جنيها.

السعر العالمي : 1943 دولار.

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وكان الذهب نزل ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 % إلى 1892 دولارا.ونزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 % في الجلسة السابقة، لكنها بدأت مسار تصحيح الأسعار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب“ فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

وأضاف ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.