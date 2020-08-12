شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ234.57 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى، اليوم الأربعاء 12-8-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ234.57 ريال مقابل سعره أمس كان بـ236.32 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الثلاثاء، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 234.57 ريال بما يعادل 62.55$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 205.25 ريال بما يعادل 54.73$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 175.93 ريال بما يعادل46.91$ سعر الذهب عيار 14بنحو 136.83 ريال بما يعادل 36.49$ سعر الذهب عيار 14بنحو 136.83 ريال بما يعادل 36.49$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 215.02 ريال بما يعادل 57.34$

Advertisements

سعر الذهب عيار 12بنحو 117.28 ريال بما يعادل 31.27$

سعر أوقية الذهببنحو 7,295 ريال بما يعادل 1,945$

سعر جنيه الذهببنحو 1,642 ريال بما يعادل 437.86$

سعر كيلو الذهببنحو 234,568 ريال بما يعادل 62,550$

توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية، أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".