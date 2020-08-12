شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقر لجنة استراحة الديزل بالدقي. Advertisements ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.. مشيرا إلى أهمية الدور الذي من المقرر أن يقوم به المجلس والذي سيثري الحياة السياسية والتشريعية بالبلاد.

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